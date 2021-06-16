Национальный банк Украины разрешил открывать счета в банках с помощью электронного паспорта, паспорта для выезда за границу и свидетельства о рождении в приложении Дія.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

– Регулятор разрешил во время открытия счетов предъявлять банковскому работнику е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения Дія, – отметил вице-премьер в Telegram.

Свидетельство в єМалятко для жителей оккупированных территорий

С 8 июня в сервисе єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд. Для этого судебный сбор не взимается.

После получения номера судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

Подробнее о получении свидетельства в єМалятко для жителей оккупированных территорий читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Михаил Федоров

Фото: Минцифры