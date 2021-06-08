Отныне в сервисе єМалятко можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на территории Автономной Республики Крым или оккупированных районов Донецкой или Луганской областей.

Сначала нужно подать заявление об установлении факта рождения ребенка через Электронный суд. Для этого судебный сбор не взимается.

К заявлению следует приложить:

копии документов, подтверждающих рождение ребенка (медицинское свидетельство о рождении и/или медицинские справки);

копии паспортов и идентификационных кодов родителей;

копию свидетельства о браке (при наличии);

другие доказательства факта рождения ребенка (при наличии).

После получения номера судебного решения нужно подать заявление на получение комплексной услуги єМалятко на портале Дія.

При получении услуги для заказа доступны:

присвоение номера налогоплательщика;

присвоение уникального номера записи в реестре и определение принадлежности ребенка к гражданству Украины (при условии, если родители или один из них имеют собственный УНЗР);

помощь при рождении ребенка;

регистрация места проживания ребенка (при условии регистрации одного из родителей в городах, где уже доступна услуга).

Подписать заявление єМалятко нужно своей электронной подписью, а затем получить свидетельство в отделе ГРАГС в удобное время. Также данные из свидетельства можно будет приложить к документам в приложении Дія.

єМалятко для жителей оккупированных территорий

24 февраля Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, АР Крым и города Севастополь, смогут пользоваться услугой єМалятко.

Подробнее об услуге єМалятко для жителей оккупированных территорий читайте в материале Фактов ICTV.