Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках за допомогою електронного паспорту, паспорту для виїзду за кордон та свідоцтва про народження у додатку Дія.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Регулятор дозволив під час відкриття рахунків пред’являти банківському працівнику е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків із використанням мобільного додатку Дія, – зазначив віце-прем’єр у Telegram.

Свідоцтво в єМалятко для жителів окупованих територій

Із 8 червня в сервісі єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької чи Луганської областей.

Спочатку потрібно подати заяву про встановлення факту народження дитини через Електронний суд. Для цього судовий збір не стягується.

Після отримання номеру судового рішення потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги єМалятко на порталі Дія.

Детальніше про отримання свідоцтва в єМалятко для жителів окупованих територій читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Михайло Федоров

Фото: Мінцифри