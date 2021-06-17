В Украине наступает период сверхвысоких температур и погодных катаклизмов из-за активных климатических изменений. Поэтому в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших площадей и засухи.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Как объясняют в ведомстве, деградация земель и опустынивание — это самые большие угрозы для развития человечества.

Они приводят к изменению климата, утраты биоразнообразия, нехватки воды, распространение бедности, голода и массовых миграций населения.

На сегодняшний день Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн га. Более 60% пахотных земель — покрытые черноземами.

По данным министерства, распашка земель страны одна из самых высоких в мире и составляет более 54% территории.

Так, 13 млн га сельскохозяйственных угодий поддаются губительному воздействию водной эрозии, а более 6 млн га земель — ветровой. В то же время еще до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

По словам министра Романа Абрамовского, сейчас одним из приоритетных направлений украинской экологической политики является борьба с опустыниванием и деградацией земель.

Для этого утвердили Национальный план действий по борьбе с деградацией и опустыниванием до 2025 года, а также создали Координационный совет по вопросам этой борьбы.

Источник: Минприроды