В Україні настає період надвисоких температур і погодних катаклізмів через активні кліматичні зміни. Тому в найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих площ та посухи.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як пояснюють у відомстві, деградація земель та опустелювання – це найбільші загрози для розвитку людства.

Вони призводять до зміни клімату, втрати біорізноманіття, нестачі води, поширення бідності, голоду та масових міграцій населення.

На сьогодні Україна посідає дев’яте місце у світі за площею орних земель, які займають майже 33 млн га. Понад 60% орних земель – вкриті чорноземами.

За даними міністерства, розораність земель країни одна з найвищих у світі та сягає більше 54% території.

Так, 13 млн га сільськогосподарських угідь піддаються згубному впливу водної ерозії, а понад 6 млн га земель – вітровій. Водночас ще до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

За словами міністра Романа Абрамовського, наразі одним з пріоритетних напрямків української екологічної політики є боротьба з опустелюванням та деградацією земель.

Для цього затвердили Національний план дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням до 2025 року, а також створили Координаційну раду з питань цієї боротьби.

Джерело: Міндовкілля