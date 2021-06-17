В Україні настає період надвисоких температур і погодних катаклізмів через активні кліматичні зміни. Тому в найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих площ та посухи.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Як пояснюють у відомстві, деградація земель та опустелювання – це найбільші загрози для розвитку людства.
Вони призводять до зміни клімату, втрати біорізноманіття, нестачі води, поширення бідності, голоду та масових міграцій населення.
На сьогодні Україна посідає дев’яте місце у світі за площею орних земель, які займають майже 33 млн га. Понад 60% орних земель – вкриті чорноземами.
За даними міністерства, розораність земель країни одна з найвищих у світі та сягає більше 54% території.
Так, 13 млн га сільськогосподарських угідь піддаються згубному впливу водної ерозії, а понад 6 млн га земель – вітровій. Водночас ще до 20 млн га охоплені пиловими бурями.
За словами міністра Романа Абрамовського, наразі одним з пріоритетних напрямків української екологічної політики є боротьба з опустелюванням та деградацією земель.
Для цього затвердили Національний план дій щодо боротьби з деградацією та опустелюванням до 2025 року, а також створили Координаційну раду з питань цієї боротьби.
Джерело: Міндовкілля