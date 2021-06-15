В Украине этим летом будет без засух — Укргидромедцентр

Летом 2021 года практически всем площадям на территории Украины не будет угрожать засуха. Погода будет очень благоприятной для развития ранних зерновых культур.

Об этом сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

— Не обращая внимания на мелкие проблемы вроде града и подтоплений, то ситуация очень хорошая. Также есть прекрасный ресурс влаги, — отметила она.

По словам метеоролога, практически отсутствуют площади, которым угрожает засуха, что в последние 10 лет для Украины есть необычным явлением.

Однако, как утверждает Адаменко, трудно пока оценить влияние погодных условий на урожайность зерновых культур, ведь их развитие только началось.

В то же время она отметила, что на этой неделе в Украине заканчивается период ливней.

Так, 17-19 июня изменится температура воздуха, которая днем ​​и ночью будет высокой.

Как сообщила Адаменко, на Юге уже начинает вызревать озимый ячмень.

Также развиваются на всей территории страны основные экспортные культуры — кукуруза и подсолнечник. Сейчас для них достаточно влаги и тепла.

Вместе с тем наблюдается низкое развитие плодоовощных культур из-за холодной температуры воздуха ночью, которая недавно опускалась до отметки +5…+7.

Однако после окончания периода сильных дождей развитие таких культур улучшится, отметила метеоролог.

Экспорт зерна в Украине

В 2021 году Украина снизила темпы экспорта зерна и по состоянию на 29 марта вывезла 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Из этого количества страна экспортировала 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 40,8 млн тонн ячменя.

Об этом заявил заместитель минэкономики Украины Тарас Высоцкий.