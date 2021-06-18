Укрзалізниця призначила додатковий потяг із Києва до Одеси

Укрзалізниця призначає новий поїзд, який прямуватиме за маршрутом Київ – Одеса. Залізничний транспорт почне курсувати із 26 червня 2021 року.

Денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 курсуватиме із зупинками. Зокрема, їх робитимуть у Вінниці, Жмеринці.

Більше подробиць щодо цього поїзду в залізничній компанії обіцяють надати згодом.

Днями Укрзалізниця вже призначила два додаткових потяги до Одеси напередодні вихідних до Дня Конституції.

Вони курсуватимуть за маршрутами Одеса — Харків та Київ — Одеса на святкові вихідні.