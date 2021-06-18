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Анастасія Рогожінська |

Укрзалізниця призначила додатковий потяг із Києва до Одеси

Укрзалізниця призначила додатковий потяг із Києва до Одеси

Укрзалізниця призначає новий поїзд, який прямуватиме за маршрутом Київ – Одеса. Залізничний транспорт почне курсувати із 26 червня 2021 року.

Денний швидкісний поїзд Інтерсіті №761/762 курсуватиме із зупинками. Зокрема, їх робитимуть у Вінниці, Жмеринці.

Більше подробиць щодо цього поїзду в залізничній компанії обіцяють надати згодом.

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Днями Укрзалізниця вже призначила два додаткових потяги до Одеси напередодні вихідних до Дня Конституції.

Вони курсуватимуть за маршрутами Одеса — Харків та Київ — Одеса на святкові вихідні.

Джерело: Укрзалізниця

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