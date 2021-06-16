Укрзалізниця призначила два додаткових потяги до Одеси напередодні додаткових вихідних до Дня Конституції.

Вони курсуватимуть за маршрутами Одеса — Харків та Київ — Одеса на святкові вихідні. Зокрема, нічний швидкий потяг №242/241 Одеса — Харків вирушатиме з Одеси 17, 21, 24 та 28 червня, а назад з Харкова — 18, 22, 25, 29 червня.

Потяг Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса вирушить з Києва 19 червня. Назад він повернеться також 19 червня. Придбати квитки на маршрути можна на сайті Укрзалізниці за посиланням.

День Конституції України щороку святкують 28 червня. Це одне з найважливіших свят української державності та незалежності.

Тому цей день є офіційним святом, відзначається на державному рівні і відповідно є вихідним днем.

Через те, що у 2021 році 28 червня припадає на понеділок, українці матимуть три вихідні дні поспіль на День Конституції України.

Фото: Укрзалізниця