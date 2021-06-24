Госпродпотребслужба не рекомендует купаться на пяти киевских пляжах из-за превышения индекса лактозоположительной кишечной палочки.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве сообщает, что в превышение было зафиксировано в пробах воды с пляжей Троещина, Радуга, Тельбин, Вербный, а также Пуща-Водица.

В связи с этим, на этих пляжах рекомендуется отдыхать без купания, поскольку оно может быть опасным для здоровья.

Для того, чтобы восстановить возможность купания, нужно сначала привести санитарно-эпидемические показатели в норму, отмечают в Госпродпотребслужбе

Где можно купаться в Киеве

Если вы не планируете ехать на море, а отдохнуть у воды и поплавать все же хочется, то сделать это можно и в столице.

Факты ICTV собрали информацию о лучших пляжах Киева, среди которых каждый может найти подходящее для него место отдыха.

Перечень мест для купания и отдыха смотрите в нашем материале.

Источник: Госпродпотребслужба

Фото: КГГА