Держпродспоживслужба не рекомендує купатися на п’ятьох київських пляжах через перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві повідомляє, що у перевищення було зафіксовано у пробах води із пляжів Троєщина, Веселка, Тельбін, Вербний, а також Пуща-Водиця.

У зв’язку з цим, на цих пляжах рекомендовано відпочивати без купання, оскільки воно може бути небезпечним для здоров’я.

Для того, щоб відновити можливість купання, потрібно спочатку привести санітарно-епідемічні показники в норму, зазначають у Держпродспоживслужбі.

Де можна купатись в Києві

Якщо ви не плануєте їхати на море, а відпочити біля води і поплавати все таки хочеться, то зробити це можна і в столиці.

Факти ICTV зібрали інформацію про найкращі пляжі Києва, серед яких кожен може знайти підходяще для нього місце відпочинку.

Перелік місць для купання і відпочинку дивіться в нашому матеріалі.

Джерело: Держпроспоживслужба

Фото: КМДА