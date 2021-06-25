Повышение цен на электроэнергию для населения предлагают отложить до 1 августа. Поскольку Министерство энергетики выступает за то, чтобы продлить срок действия действующей модели возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке.

В ведомстве объяснили, что новая модель определения цены должна защитить социально уязвимые слои населения через снижение и прогнозируемость тарифа, а также обеспечить предприятиям возможность модернизировать производственные мощности.

Министерство энергетики надеется, что в ближайшее время удастся принять ряд решений, которые помогут стабилизировать рынок. Поэтому уже в первой половине июля в ведомстве рассчитывают увидеть положительные результаты.

На днях министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что с 1 июля могут снизить тариф на электроэнергию. Так, потребителей планируют разделить на четыре категории по количеству полученных киловатт.

На снижение тарифа смогут рассчитывать украинцы, потребляющие до 100 кВт электроэнергии в месяц.