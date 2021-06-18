Украинцы, которые потребляют до 100 кВт электроэнергии в месяц, с 1 июля могут рассчитывать на снижение тарифа на электричество.

Об этом заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, это предусмотрено проектом постановления о специальных обязательства на рынке электроэнергии (ПСО), которое Минэнерго представит на следующей неделе.

Галущенко подчеркнул, что новый механизм предусматривает диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения.

— Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. Проект постановления предусматривает защиту этой категории через снижение тарифа, — подытожил министр.

В целом потребителей разделят на четыре категории по количеству полученных киловатт. Максимальный тариф составит 3 грн/кВт.

Сейчас, до 30 июня, действует единый тариф для всех — 1,68 грн/кВт.