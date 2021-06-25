Підвищення цін на електроенергію для населення пропонують відкласти до 1 серпня. Оскільки Міністерство енергетики виступає за те, щоб продовжити термін дії чинної моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку.

У відомстві пояснили, що нова модель визначення ціни повинна захистити соціально вразливі верстви населення через зниження та прогнозованість тарифу, а також забезпечити підприємствам можливість модернізувати виробничі потужності.

Міністерство енергетики сподівається, що найближчим часом вдасться ухвалити низку рішень, які допоможуть стабілізувати ринок. Тому вже у першій половині липня у відомстві розраховують побачити позитивні результати.

Днями міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що з 1 липня можуть знизити тариф на електроенергію. Так, споживачів планують розділити на чотири категорії за кількістю отриманих кіловат.

На зниження тарифу зможуть розраховувати українці, які споживають до 100 кВт електроенергії на місяць.