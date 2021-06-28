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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В одесский порт прибыл американский ракетный эсминец

В одесский порт прибыл американский ракетный эсминец

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыл на причал 1-К контейнерного терминала одесского порта.

Об этом сообщает Шестой флот ВМС США на своей странице в социальной сети Twitter.

Корабль прибыл в Черное море для участия в ежегодных международных учениях Sea Breeze. В них будут участвовать более 30 стран со всего мира.

Среди них — Бразилия, Канада, Румыния, Дания, Египет, Израиль, ОАЭ, Великобритания, Австралия, Турция, Швеция, Болгария, Норвегия, Греция, Италия, Япония, Латвия, Литва, Польша, Испания, Сенегал.

Ракетный эсминец не один раз был в Украине. Последний раз корабль USS Ross был в регионе в 2019 году.

Учения Sea Breeze проводят ежегодно. Их не было только в 2003, 2006 и 2009 годах по разным причинам. Инициаторами учений стали Украина и США.

Цель Sea Breeze — совершенствование возможностей военнослужащих и повышение безопасности в воздухе, на суше или в море. Учебная программа предусматривает отработку различных сценариев боевых действий.

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