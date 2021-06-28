В одеський порт прибув американський ракетний есмінець

Американський ракетний есмінець USS Ross прибув на причал 1-К контейнерного терміналу одеського порту.

Про це повідомляє Шостий флот ВМС США на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Корабель прибув у Чорне море для участі в щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze. У них братимуть участь понад 30 країн з усього світу.

Серед них – Бразилія, Канада, Румунія, Данія, Єгипет, Ізраїль, ОАЕ, Велика Британія, Австралія, Туреччина, Швеція, Болгарія, Норвегія, Греція, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Іспанія, Сенегал.

Ракетний есмінець не один раз був в Україні. Останній раз корабель USS Ross був в регіоні у 2019 році.

Навчання Sea Breeze проводять щорічно. Їх не було лише у 2003, 2006 і 2009 роках з різних причин. Ініціаторами навчань стали Україна та США.

Мета Sea Breeze – вдосконалення можливостей військовослужбовців та підвищення безпеки в повітрі, на суші або в морі. Навчальна програма передбачає відпрацювання різних сценаріїв бойових дій.