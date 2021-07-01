Пассажиры рейса Харьков-Анталия авиакомпании МАУ с самого утра ждут вылета. Их рейс в Турцию задерживают так же, как и все в Украине 1 июля.

Руководство аэропорта и представители авиалиний отказываются комментировать инцидент, отмечают они.

– Еще в 5 утра мы просили выяснить, в чем дело. Нам выдали бумагу, что принимающая сторона отказывает в посадке, поэтому мы не летим, – говорит пассажирка рейса Харьков – Анталия Ирина.

Рейс, которым она должна была следовать в Турцию, перенесли сначала на 11.00, а затем на 11.30.

– Руководство МАУ на связь не выходит. Объясняют тем, что находятся в Киеве. Нет никакой коммуникации. С нами общается только служба охраны и пограничники. К нам не вышел начальник аэропорта. Все пассажиры очень недовольны. 40% из тех, кто должен лететь, – это дети, — добавляет женщина.

Однако задерживали сегодня в аэропорту Борисполь не все самолеты в Турцию.

Черкасчанке Вите Вербивской, которая также с семьей летела 1 июля в Анталию, удалось вовремя сесть на рейс.

– У нас были билеты на 04.50, а вылетели в 05.00. А перед нами люди ждали свой рейс четыре часа. Я уже думала, что такое же будет и с нами. Слышала, что пассажиров приглашали получить питание, но они были такие измученные, что только кричали и ругались. Там такая шумиха была! – рассказывает в комментарии Фактам ICTV девушка.

Сейчас жительница Черкасс уже прибыла с семьей в Анталию.

В авиакомпании МАУ вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию объяснили резким сезонным увеличением количества рейсов и возобновлением авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное усложнение слот-регулировки.

– В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно. К сожалению, при таких объективных обстоятельствах задержки коснулись чартерных рейсов Киев – Анталия, Харьков – Анталия и Львов – Анталия, – отмечают в компании.

Авиаперевозчик уверяет, что оказывает всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов – всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова обеспечили горячим и холодным питанием.

– Пассажиров, ожидавших возвращения в Киев из Турции, частично перевезли в гостиницы и обеспечили питанием. Трансфер будет организован в соответствии с новым временем вылета, – обещают в МАУ.

1 июля произошла задержка четырех рейсов МАУ и одного рейса Azur Air Ukraine в аэропорту Борисполь, а также по меньшей мере 10 рейсов, которые должны были следовать из других городов Украины в Анталию.

Источник: УНН