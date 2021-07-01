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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Борисполе массовые задержки рейсов в Турцию – возможная причина

аеропорт українці

В международном аэропорту Борисполь перенесли пять рейсов из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Изменения в расписании коснутся:

  • PS 6237 Киев-Анталия (авиакомпания МАУ) – с 02.00 вылет перенесен на 14.00,
  • PS 6233 Киев-Анталия (авиакомпания МАУ) – с 03.00 вылет перенесен на 17.30,
  • PS 5333 Киев-Анталия (авиакомпания МАУ) – с 11.40 вылет перенесен на 18.20,
  • PS 5331 Киев-Анталия (авиакомпания МАУ) – с 05.00 вылет перенесен на 11.00,
  • QU 4407 Киев-Анталия (авиакомпания Azur Air Ukraine) – с 12.30 вылет перенесен 17.40.

Пассажиров указанных рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний, отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта, а также проверять актуальный статус рейсов на сайтах авиаперевозчиков.

В аэропорту Борисполь сообщают, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые они не могут повлиять.

Вероятной причиной задержки рейсов может быть пожар, который произошел в аэропорту Бодрума 30 июня.

По данным турецких СМИ, в результате чрезвычайной ситуации самолеты, прибывавшие в этот аэропорт, перенаправляли в другие порты.

Факты ICTV обратились за комментариями к авиаперевозчикам для выяснения причин задержки рейсов. Подробности – позже.

Источник: Аэропорт Борисполь, Sozcu

Фото: Depositphotos

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