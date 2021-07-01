Пасажири рейсу Харків – Анталія авіакомпанії МАУ із ранку чекають на виліт. Їхній рейс до Туреччини затримують так само, як і всі в Україні 1 липня.

Керівництво аеропорту та представники авіаліній відмовляються коментувати інцидент, наголошують вони.

– Ще о 5-й ранку ми просили з’ясувати, в чому справа. Нам видали папір, що сторона, що приймає, відмовляє в посадці, тому ми не летимо, – говорить пасажирка рейсу Харків – Анталія Ірина.

Рейс, яким вона мала прямувати до Туреччини, перенесли спершу на 11.00, а потім на 11.30.

– Керівництво МАУ на зв’язок не виходить. Пояснюють тим, що перебувають у Києві. Немає ніякої комунікації. Із нами спілкується тільки служба охорони та прикордонники. До нас не вийшов начальник аеропорту. Усі пасажири дуже незадоволені. 40% із тих, хто має летіти, – це діти, — додає жінка.

Однак затримували сьогодні в аеропорту Бориспіль не всі літаки до Туреччини.

Черкащанці Віті Вербівській, яка також із родиною летіла 1 липня до Анталії, вдалось вчасно сісти на рейс.

– У нас були квитки на 04.50, а вилетіли о 05.00. А перед нами люди чекали на свій рейс чотири години. Я вже думала, що таке буде й з нами. Чула, що пасажирів запрошували отримати харчування, але вони були такі змучені, що лише кричали та сварились. Там такий галас був! – розповідає в коментарі Фактам ICTV дівчина.

Наразі жителька Черкас уже прибула з родиною до Анталії.

В авіакомпанії МАУ вимушені затримки чартерних рейсів до Анталії пояснили різким сезонним збільшенням кількості рейсів та відновленням авіасполучення Туреччини з Росією, що спричинило істотне ускладнення слот-регулювання.

– У зв’язку з цим авіаційний регулятор Туреччини не зміг забезпечити обробку запитів на виконання польотів завчасно. На жаль, за таких об’єктивних обставин затримки сталися на чартерних рейсах Київ – Анталія, Харків – Анталія та Львів – Анталія, – зазначають у компанії.

Авіаперевізник запевняє, що надає всю необхідну допомогу пасажирам затриманих рейсів – усіх, хто повинен був полетіти з Києва, Харкова та Львова забезпечили гарячим і холодним харчуванням.

– Пасажирів, які чекали повернення до Києва з Туреччини, частково перевезли до готелів та забезпечили харчуванням. Трансфер буде організовано відповідно до нового часу вильоту, – обіцяють у МАУ.

1 липня сталася затримка чотирьох рейсів МАУ та одного рейсу Azur Air Ukraine в аеропорту Бориспіль, а також щонайменше 10 рейсів, які мали прямувати з інших міст України до Анталії.

Джерело: УНН