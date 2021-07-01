Киевский суд продлил арест экс-председателю Херсонской ОГА Владиславу Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексею Левина.

Подозреваемые в уголовном производстве относительно заказа и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк будут находиться под стражей до 29 августа.

Правонарушителей подозревают по статье 27 (Виды соучастников), статьей 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

В то же время подозреваемых обвиняют по статье 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.

Екатерину Гандзюк в 2018 году возле подъезда ее дома неизвестный облил в лицо серной кислой. Активистка получила химические ожоги более чем 30% тела. Через три месяца 33-летняя Гандзюк умерла в больнице.

В июне 2019 года пятерых исполнителей преступления осудили. Сейчас Мангера и Левина обвиняют в заказе и организации преступления.

По информации полиции, Владислав Мангер решил организовать нападение на Гандзюк из-за личной неприязни к ней. В марте 2020 года арестовали еще одного обвиняемого — Алексея Левина.