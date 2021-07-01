Київський суд продовжив арешт екс-голові Херсонської ОДА Владислава Мангера та екс-помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна.

Підозрювані у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк перебуватимуть під вартою до 29 серпня.

Правопорушників підозрюють за статтею 27 (Види співучасників), статтею 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

Водночас підозрюваних звинувачують за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілого) КК України.

Катерину Гандзюк у 2018 році поблизу під’їзду її будинку невідомий облив у обличчя сірчаною кислою. Активістка отримала хімічні опіки на понад 30% тіла. Через три місяці 33-річна Гандзюк померла у лікарні.

У червні 2019 року п’ятьох виконавців злочину засудили. Наразі Мангера та Левіна звинувачують у замовленні та організації злочину.

За інформацією поліції, Владислав Мангер вирішив організувати напад на Гандзюк через особисту неприязнь до неї. У березні 2020 року заарештували ще одного обвинуваченого – Олексія Левіна.