На парад на підборах: що відомо про скандал з жіночим взуттям ЗСУ

У Міністерстві оборони розгорівся скандал, пов’язаний з жіночими підборами у Збройних силах України. Відомство опублікувало фотографію з репетиції до параду на День Незалежності, де курсантки крокують у військовій коробці на каблуках.

Знімок викликав шквал критики – Міноборони звинуватили у сексизмі, нерівності в ЗСУ та неповазі до жінок-військовослужбовців. Мовляв, чому вони повинні ходити на підборах на параді.

Факти ICTV розібралися, чи дійсно підбори суперечать правилам ЗСУ, як на це відреагували у суспільстві та що кажуть експерти.

Чи суперечить взуття на підборах стандартам ЗСУ

Туфлі на підборах для жінок є елементом парадно-вихідного одягу, до якого також входить головний убір, спідниця та сорочка – як з довгим, так і з коротким рукавом.

Такий варіант парадної форми офіційно затверджений наказом Міністерства оборони України № 606 від 20 листопада 2017 року.

Як було раніше

У минулих роках жінки-військовослужбовці брали участь у параді у польовій (камуфляжній) формі та бєрцах. Також вони несли зброю – цього року такого не передбачено.

У 2021 році жінки вперше візьмуть участь у парадній формі, а також опанують новий стройовий крок.

– На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі та без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті, − прокоментував викладач Військового інституту КНУ ім. Шевченка, майор Євген Балабушка.

Реакція Міноборони

Після критики міністр оборони України Андрій Таран запевнив, що взуття на параді до Дня Незалежності замінять. Воно буде в рази нижчим, ніж на фото, і схожим на осінні черевики.

Прес-служба відомства пояснила, що у ЗСУ є різні варіанти форми, а цього року військовослужбовці-жінки йтимуть у парадному одязі. Крім того, міністерство спростувало факт, що підбори не носять жінки в інших країнах і оприлюднили відповідний колаж з фото. Проте, коли саме вони були зроблені та у яких країнах, не зазначили.

– У Збройних Силах України не тільки піксель та берці. Є польова форма одягу, повсякденна та парадна. Польова форма – на полігоні та в окопах, повсякденна – в повсякденній діяльності, а парадна – ну вже самі здогадалися. Цьогоріч на День Незалежності України будуть йти військовослужбовці-жінки в парадній формі одягу. Гарні та сильні.

Крім того, міністерство спростувало чутки щодо захмарної вартості закуплених туфель. Департамент закупівель придбав 5 тис. пар взуття вартістю 649,80 грн з ПДВ.

Думка експерта

Скандал навколо жіночих підборів на параді прокоментував член експертної дорадчої групи з питань військової символіки ГУ РСМЗ Збройних сил України Олекса Руденко. Він брав участь у розробці військової форми армії, Національної поліції та інших структур.

– Бажання бачити жінок красивими і на підборах, зокрема з боку військових – це прекрасно. Але вони (Міноборони, – Ред.) повинні розуміти, що жінки такі самі військовослужбовці ЗСУ, як і чоловіки. Коли вони роблять таку гендерну історію, виокремлюючи їх і примушуючи одягати взуття на підборах, це вже схоже на сексизм чи еротичну схибленість.

Руденко підкреслив, що у нашій країні жінки воюють на рівні з чоловіками, і коли ми говоримо про їхню рівність, а потім трапляється така історія, це неправильно.

– Коли кажуть, що надихалися збройними силами Китаю, а вони там ходять у парадному одязі… Там жінки у приталених костюмах, вузьких спідницях і білих чобітках. Якщо захотілося такої екзотики, то будь ласка, тільки не для параду на честь 30-тої річниці Незалежності України.

Експерт наголосив, що проти самих туфель на каблуку нічого проти не має, однак не у поєднанні з польовим екіпіруваннями, адже так відбувається змішування видів форми. Саме так були одягнуті дівчата, зображені на фото Міноборони.

Яка ситуація за кордоном

Жіноча парадна форма та взуття з каблуками часто зустрічаються й в інших країнах.

На фото військовий парад у Китаї у 2019 році:

Парад у Нідерландах у 2019 році:

Поліцейський парад у Колумбії, 2019 рік:

Реакція депутатів та громадськості

Парламентарі та суспільство різко відреагували на ідею взути жінок у підбори на парад. Зокрема народний депутат і віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала провести службове розслідування, відповісти, хто саме ухвалив таке рішення, а також вибачитися перед жінками-військовослужбовицями.

– Сьогодні у ЗСУ служать понад 31 тис. жінок, з них понад 4 тис. є офіцерками, статус учасниць бойових дій отримали понад 13 тис. Ви знаєте, скільки жінок після цих змін надихнулися піти служити до Збройних сил України і як можна спаплюжити цю просту ідею – натхнення. Це провести парад до 30-річчя нашої незалежності, де жінки-військові повинні крокувати на підборах, – заявила Кондратюк.

Нардеп від фракції Європейська солідарність Ірина Геращенко зазначила, що підбори на розпеченому асфальті – це приниження для жінок і прояв нерівності.

– Існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях! Це не рівність! Це приниження!

– Якщо серйозно, це один з найгірших проявів сексизму, які мені доводилося бачити, – зазначила нардеп від фракції ЄС Марія Іонова.

Український журналіст Євгеній Лешан зазначив, що ця ситуація дуже нагадує парадні практики тоталітарних країн, таких як Китай.

Під дописами Міноборони у Facebok назбиралася низка негативних коментарів. Ось що пишуть користувачі:

– Недолугі, сексистські начальники знущаються з військових жінок. Приниження мати таке керівництво армії. – Ви білизною забезпечте, от як в окопах, то чоловічі труси, а на парад, то каблуки ??? – А командувачі разом з головнокомандувачем можуть показати, як правильно маршувати на підборах? Я впевнений, що у них дуже добре вийде. Цікаво побачити.. – Самі взувайте підбори та бігом крокувати на парадах.

Що про це кажуть самі жінки

Цього року у параді візьмуть участь курсантки військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка.

Дівчата діляться – крокувати на підборах, дійсно, важко.