ВДНГ станет любимым местом для всех любителей спорта и активного отдыха. На столичном экспоцентре создают современный урбан-парк с десятками локаций для разных активностей.

Фото с места работ поделился в Facebook Юрий Голик.

В парке будут представлены оборудованные площадки для всех основных уличных видов спорта: от футбола и баскетбола до паркура и клаймбинга. А для скейтеров построят целый мини-парк.

На ВДНГ строят урбан-парк, аналогов которому в стране еще не было / 2 фотографии

Также на локации будут зоны для занятий на тренажерах, памп-трек, настольный теннис, площадки для йоги, танцев и бега.

Для детей создадут сразу несколько площадок: детского воркаута, паркура и боулдеринга, а также трамплин.

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Урбан-парк создается в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Все локации в нем будут бесплатными.

На ВДНГ строят урбан-парк, аналогов которому в стране еще не было / 2 фотографии

Напомним, в июне президент также дал старт национальной программе Здоровая Украина, цель которой – популяризировать спорт и активный образ жизни.

Как заявлял координатор Большой стройки, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, одним из первых этапов программы станет открытие 873 площадок для занятий спортом по всей стране.