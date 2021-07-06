ВДНГ стане улюбленим місцем для всіх любителів спорту і активного відпочинку. На столичному експоцентрі створюють сучасний урбан-парк з десятками локацій для різних активностей.

Фото із місця робіт поділився у Facebook Юрій Голик.

У парку будуть представлені обладнані майданчики для всіх основних вуличних видів спорту: від футболу та баскетболу до паркуру і клаймбінгу. А для скейтерів побудують цілий міні-парк.

На ВДНГ будують урбан-парк, аналогів якому в країні ще не було / 2 фотографии

Також на локації будуть зони для занять на тренажерах, памп-трек, настільний теніс, майданчики для йоги, танців і бігу.

Для дітей створять відразу кілька майданчиків: дитячого воркауту, паркуру та боулдерінгу, а також трамплін.

Урбан-парк створюється у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво. Усі локації в ньому будуть безкоштовними.

На ВДНГ будують урбан-парк, аналогів якому в країні ще не було / 2 фотографии

Нагадаємо, у червні президент також дав старт національній програмі Здорова Україна, мета якої – популяризувати спорт і активний спосіб життя.

Як заявляв координатор Великого будівництва, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, одним із перших етапів програми стане відкриття 873 майданчиків для занять спортом по всій країні.