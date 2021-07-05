Благодаря Большой стройке Хортица станет полностью инклюзивным туристическим объектом

Ко Дню Независимости на острове Хортица в Запорожье откроют Казачий круг, холм с флагштоком и смотровую площадку, доступные для всех групп населения.

О ходе строительных работ рассказали в Запорожской областной государственной администрации.

Работы по комплексному восстановлению острова Хортица, которое выполняется по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, начались три недели назад.

Проект предусматривает полную трансформацию острова и превращение его в главный туристический магнит Запорожья, с современными пространствами для проведения масштабных культурных мероприятий, обновленным Музеем истории казачества и др.

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К тому же, Хортица станет полностью инклюзивной. Например, дорожки проектируются под углом 5%, чтобы ими могли без проблем пользоваться люди из маломобильных групп. На каждые 0,8 м высоты предусмотрены площадки для отдыха.

По словам главы Запорожской ОГА Александра Старуха, на реконструкцию Хортицы выделено почти 100 млн грн. Разработку концепции профинансировал Метинвест.

— Ко Дню Независимости мы получим обновленные, современные Казачий круг и холм с флагштоком и смотровой площадкой. Соответственно, к концу года получим отремонтированный извне музей. А уже дальше у нас работа по проектированию внутренней реконструкции музея, — рассказал глава областной администрации.

Напомним, в этом году в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского Большая стройка стартовала Большая реставрация.

Эта программа призвана восстановить основные памятники культуры, вместе с прилегающей территорией, навигацией, подъездами к ним и дорогами.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который координирует программу Большая стройка, заявлял, что в течение трех лет отреставрируют 150 объектов, среди которых дворцы, крепости, музеи и другие памятники культурного наследия.