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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Декрет для папы: Кабмин утвердил порядок предоставления оплачиваемого отпуска

Декрет для папы: Кабмин утвердил порядок предоставления оплачиваемого отпуска

Кабинет министров определился с порядком предоставления одноразового оплачиваемого отпуска для отца новорожденного ребенка или кого-либо из членов семьи, который фактически за ним ухаживает.

Постановление дает разъяснения, какие документы необходимы для получения отпуска, а также кто может получить право на уход за новорожденным ребенком.

В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)
В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)
В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)
В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)
Декрет для папы: Кабмин утвердил порядок предоставления оплачиваемого отпуска / 2 фотографии

 

Отмечается, что такой отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих.

Использовать его можно не позднее 104-го дня со дня рождения малыша.

Декрет для папы

Верховная Рада поддержала закон о декретном отпуске для отца в начале декабря прошлого года.

Закон, подготовленный по инициативе первой леди Елены Зеленской, поддержал 301 народный депутат.

Отныне новый вид отпуска может предоставляться одному из указанных лиц:

  1. Мужу, жена которого родила ребенка.
  2. Родителю ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают.
  3. Другому родственнику новорожденного ребенка, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

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