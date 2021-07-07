В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров определился с порядком предоставления одноразового оплачиваемого отпуска для отца новорожденного ребенка или кого-либо из членов семьи, который фактически за ним ухаживает.

Постановление дает разъяснения, какие документы необходимы для получения отпуска, а также кто может получить право на уход за новорожденным ребенком.

Декрет для папы: Кабмин утвердил порядок предоставления оплачиваемого отпуска / 2 фотографии

Отмечается, что такой отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих.

Использовать его можно не позднее 104-го дня со дня рождения малыша.

Декрет для папы

Верховная Рада поддержала закон о декретном отпуске для отца в начале декабря прошлого года.

Закон, подготовленный по инициативе первой леди Елены Зеленской, поддержал 301 народный депутат.

Отныне новый вид отпуска может предоставляться одному из указанных лиц: