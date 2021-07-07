В Украине утвердили порядок предоставления декрета для папы (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров определился с порядком предоставления одноразового оплачиваемого отпуска для отца новорожденного ребенка или кого-либо из членов семьи, который фактически за ним ухаживает.
Постановление дает разъяснения, какие документы необходимы для получения отпуска, а также кто может получить право на уход за новорожденным ребенком.
Отмечается, что такой отпуск предоставляется единовременно на 14 дней без учета праздничных и нерабочих.
Использовать его можно не позднее 104-го дня со дня рождения малыша.
Декрет для папы
Верховная Рада поддержала закон о декретном отпуске для отца в начале декабря прошлого года.
Закон, подготовленный по инициативе первой леди Елены Зеленской, поддержал 301 народный депутат.
Отныне новый вид отпуска может предоставляться одному из указанных лиц:
- Мужу, жена которого родила ребенка.
- Родителю ребенка в случае, если он не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они совместно проживают.
- Другому родственнику новорожденного ребенка, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).