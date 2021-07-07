В Україні затвердили порядок надання декрету для тата (ДОКУМЕНТ)

Кабінет міністрів визначився із порядком надання одноразової оплачуваної відпустки для батька новонародженої дитини або будь-кого із членів родини, який фактично за нею доглядає.

Постанова надає роз’яснення, які документи необхідні для отримання відпустки, а також хто може отримати право на догляд за новонародженою дитиною.

Декрет для тата: Кабмін затвердив порядок надання оплачуваної відпустки / 2 фотографии

Зазначається, що така відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих.

Використати її можна не пізніше 104-го дня із дня народження малюка.

Декрет для тата

Верховна Рада підтримала закон про декретну відпустку для батька на початку грудня минулого року.

Закон, підготовлений за ініціативою першої леді Олени Зеленської, підтримав 301 народний депутат.

Відтепер новий вид відпустки може надаватися одній із вказаних осіб: