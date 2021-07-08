В пригороде Одессы из-за масштабного крестного хода образовалась пробка

В Одессе и пригороде образовалась пробка на дороге из-за масштабного крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом стало известно из социальных сетей. Автомобилисты стоят на трассе на пути поселка Котовского на Окружной дороге — пробка образовалась на всем проспекте Добровольского.

Свидетели сообщают, что огромную колонну верующих сопровождают кареты скорой медицинской помощи и автомобили патрульной полиции.

По данным СМИ, крестный ход организовала Одесская епархия УПЦ МП. Колонна паломников начала ходу утром в четверг, 8 июля.

Пресс-служба епархии отметила на сайте, что передвижение колонны осуществляется с привалами. Если во время шествия кому-то станет плохо, тогда верующим окажут медицинскую помощь.

По прибытии в Покровский скит планируется всенощное бдение (церковное богослужение, которое должно продолжаться от заката до рассвета). Для верующих, которые хотят остаться на ночь, там организуют место для сна.