У передмісті Одеси через масштабну хресну ходу утворилися затори

В Одесі та передмісті утворилися затори на дорозі через масштабну хресну ходу Української православної церкви Московського патріархату.

Про це стало відомо із соціальних мереж. Автомобілісти стоять на трасі на шляху селища Котовського на Окружній дорозі – затор утворився на всьому проспекті Добровольського.

Свідки повідомляють, що величезну колону вірян супроводжують карети швидкої медичної допомоги та автомобілі патрульної поліції.

За даними ЗМІ, хресну ходу організувала Одеська єпархія УПЦ МП. Колона паломників розпочала ходу вранці у четвер, 8 липня.

Прес-служба єпархії зазначила на сайті, що пересування колони здійснюється з привалами. Якщо під час ходи комусь стане зле, тоді вірянам нададуть медичну допомогу.

Після прибуття у Покровський скит планується всенічне бдіння (церковне богослужіння, яке має тривати від заходу сонця до світанку). Для вірян, які хочуть залишитися на ніч, там організують місце для сну.