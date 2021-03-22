Крестный ход и хороводы без масок и дистанции: как в Харькове нарушают карантин

Красная зона карантина в Украине ежедневно расширяется, регионы постепенно усиливают меры. Однако Украинская православная церковь Московского патриархата в разгар пандемии устроила крестный ход в Харькове.

Без масок и соблюдение дистанции вышли на улицу более 3 тыс. человек, которые якобы молились за здоровье и спад пандемии коронавируса. Такая же ситуация была в Киеве, Запорожье, Херсоне и Северодонецке.

Неподалеку, на площади Конституции, горожане, которые не верят в коронавирус, устроили хороводы. И это в то время, когда под инфекционной больнице стоят в очереди скорые с Covid-пациентами.

Более того, тяжелобольных пациентов из Харькова из-за нехватки коек с доступом к кислороду везут в районные больницы.

А на Буковине, которая уже четвертую неделю в красной зоне, чиновники ходят по церквям и просят верующих вакцинироваться, поскольку с 22 марта стартует вакцинация людей в возрасте 80+.

В Харьковской области с 18 марта усилили карантинные ограничения.

В частности, проведение массовых мероприятий на открытом воздухе возможно только при условии размещения одного человека в четырех кв. м, а в помещении — при заполненности мест до 50%.

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