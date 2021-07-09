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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Фуникулер в Киеве закрывают на ремонт

фунікулер у Києві

В понедельник, 12 июля, фуникулер, который соединяет исторический Верхний город и Подол в столице, закрывают на плановый ежегодный ремонт.

Длиться работы будут почти две недели – до 24 июля.

В Киевпастрансе приносят извинения киевлянам и гостям города за временные неудобства.

В прошлом году плановый ремонт длился почти три недели – с 3 по 21 августа.

За это время провели работы в машинном зале, отремонтировали контактную сеть, заменили шпалы, колеса вагонов и частично обшивку.

С 14 июля в общественном транспорте Киева окончательно выведут из обращения бумажные билеты. Фуникулер на е-билет перешел первым – еще 14 сентября 2020 года.

Источник: Киевпастранс

Фото: Киевпастранс

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