У понеділок, 12 липня, фунікулер, який з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у столиці, закривають на плановий щорічний ремонт.

Триватимуть роботи майже два тижні – до 24 липня.

У Київпастрансі перепрошують у киян та гостей міста за тимчасові незручності.

Торік плановий ремонт тривав майже три тижні – із 3 до 21 серпня.

За цей час провели ремонтні роботи в машинному залі, полагодили контактну мережу, замінили шпали, колеса вагонів і частково обшивку.

Із 14 липня в громадському транспорті Києва остаточно виведуть з обігу паперові квитки. Фунікулер на е-квиток перейшов першим – ще 14 вересня 2020 року.

Джерело: Київпастранс

Фото: Київпастранс