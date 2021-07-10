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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Прошла семь километров до соседнего курорта: в Лазурном искали 10-летнюю девочку

Прошла семь километров до соседнего курорта: в Лазурном искали 10-летнюю девочку

В Скадовское отделение полиции поступило сообщение от пенсионерки, что на пляже в Лазурном исчезла ее 10-летняя внучка.

Несколько поисковых групп полицейских начали прочесывать берег курортной территории. Во время этого правоохранители выяснили, что девочка прошла по берегу около семи километров от места исчезновения в поиске родных в соседний курорт в Приморском.

Один из туристов, который отдыхал на автокемпинге, увидел маленькую девочку и спросил, откуда она. Ребенок рассказал, что потерялся, а мужчина сразу вызвал полицию.

По словам девочки, она собирала камешки на берегу и не заметила, когда потеряла своих родных из виду. После этого ребенок начал идти берегом и заблудился.

Сейчас с девочкой все хорошо — ее отвезли обратно к бабушке. Полицейские провели с пенсионеркой беседу относительно внимательного ухода за детьми.

Полиция призывает родителей внимательно относиться к своим детям во время отдыха, особенно возле воды. Правоохранители отмечают, что если ребенок потерялся, то не следует терять время — стоит сразу обращаться за помощью полиции.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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