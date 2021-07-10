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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Пройшла сім кілометрів до сусіднього курорту: у Лазурному шукали 10-річну дівчинку

Пройшла сім кілометрів до сусіднього курорту: у Лазурному шукали 10-річну дівчинку

У Скадовське відділення поліції надійшло повідомлення від пенсіонерки, що на пляжі у Лазурному зникла її 10-річна внучка.

Декілька пошукових груп поліцейських почали прочісувати берег курортної території. Під час цього правоохоронці з’ясували, що дівчинка пройшла берегом близько семи кілометрів від місця зникнення у пошуку рідних до сусіднього курорту у Приморському.

Один з туристів, який відпочивав на автокемпінгу, побачив маленьку дівчинку та спитав, звідки вона. Дитина розповіла, що загубилася, а чоловік одразу викликав поліцію.

За словами дівчинки, вона збирала камінці на березі та не помітила, коли загубила своїх рідних з виду. Після цього дитина почала йти берегом та заблукала.

Наразі з дівчинкою все добре – її відвезли назад до бабусі. Поліцейські провели з пенсіонеркою бесіду щодо уважного догляду за дітьми.

Поліція закликає батьків уважно ставитися до своїх дітей під час відпочинку, особливо біля води. Правоохоронці наголошують, що якщо дитина загубилася, то не слід гаяти час – варто одразу звертатися за допомогою поліції.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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