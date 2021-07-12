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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Понад 2 тис. військових з п’яти країн: в Україні стартували міжнародні навчання Cossack Mace

Військовий

В Україні розпочалися міжнародні українсько-британські військові навчання Козацька Булава 2021 (Cossack Mace).

На базі Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів військові вдосконалюватимуть свої професійні навички.

Участь у навчаннях візьмуть близько 2 тис. військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки з п’яти країни. Серед них Україна, Велика Британія, Канада, США, Швеція.

Військові навчання Cossack Mace триватимуть з 12 до 24 липня. Під час цього прикордонники підрозділів швидкого реагування підвищать свою професійну підготовку.

Також такий крок допоможе покращити спільну роботу військових підрозділів України та НАТО під час оборонних операцій.

Під час навчань військові відпрацюють процеси ухвалення рішень та оборонних ситуацій спільно з іншими підрозділами.

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Фото: Dreamstime

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