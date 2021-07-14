КСУ признал конституционным закон об украинском языке

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

— Только что Конституционный суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, — сообщили в суде.

Полный текст решения будет опубликован на сайте КСУ 15 июля.

С 16 июля 2019 года вступил в силу закон об украинском языке. Он предусматривает, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

Но 21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление от 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины.

Они аргументировали это тем, что закон о языке не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения документа якобы дискриминируют русскоязычных граждан.

Закрыть это дело и окончательно поставить точку в нем судьям КСУ удалось только через два года.