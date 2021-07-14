КСУ визнав конституційним закон про українську мову

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

– Щойно Конституційний суд ухвалив рішення, яким визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної, – повідомили в суді.

Повний текст рішення опублікують на сайті КСУ 15 липня.

З 16 липня 2019 року набув чинності закон про українську мову. Він передбачає, що єдиною державною мовою в Україні є українська. Вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

Але 21 червня 2019 року до Конституційного суду надійшло подання від 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України.

Вони аргументували це тим, що закон про мову не врегульовує порядок використання мов національних меншин, а деякі законодавчі положення документа начебто дискримінують російськомовних громадян.

Закрити цю справу і остаточно поставити крапку у ній суддям КСУ вдалося тільки через два роки.