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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

К Зоне отчуждения ЧАЭС построили железнодорожную колею

Чорнобильська АЕС

Зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции соединили колеей с основной железнодорожной сетью. Укрзализныця в рекордные сроки завершила реконструкцию участка между станциями Вильча и Янов.

Сейчас идет подготовка к запуску тестового поезда, сообщил и. о. председателя правления компании Иван Юрик.

По его словам, в июне Укрзализныця выиграла тендер и подписала соглашение с Энергоатомом, и уже через месяц все работы завершены.

— Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, — подчеркнул он.

Юрик сообщил, что в ходе реконструкции заменено полотно и отремонтированы пути на участке около 30 км.

Железной дорогой в ближайшее время начнут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской. Оно будет храниться там в течение следующих 100 лет.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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