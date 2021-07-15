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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

До Зони відчуження ЧАЕС збудували залізничну колію

Чорнобильська АЕС

Зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з’єднали колією з основною залізничною мережею. Укрзалізниця у рекордні терміни завершила реконструкцію ділянки між станціями Вільча та Янів.

Зараз триває підготовка до запуску тестового поїзда, повідомив в. о. голови правління компанії Іван Юрик.

За його словами, у червні Укрзалізниця виграла тендер і підписала угоду з Енергоатомом, і вже за місяць усі роботи завершено.

– Завдяки зусиллям залізничників уже найближчим часом почне роботу перше централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, – наголосив він.

Юрик повідомив, що у ході реконструкції замінено полотно та відремонтовано колії на ділянці близько 30 км.

Залізницею найближчим часом почнуть доправляти відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Південно-Української. Воно зберігатиметься там упродовж наступних 100 років.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Depositphotos

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