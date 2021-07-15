Украину накрывает пылевое облако из пустыни Сахара — синоптик

С территории Польши на Украину надвигается пылевое облако, которое пришла из пустыни Сахара. Об этом предупреждает синоптик Валерий Латуха.

По его словам, облако содержит аэрозоли, то есть частицы воздуха, которые не только препятствуют прохождению света через атмосферу, уменьшая видимость, но и угрожают здоровью людей.

— Источники аэрозолей включают промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морскую соль, а также вулканический пепел и смог, — уточняет синоптик.

А эти частицы особенно опасны для больных астмой или другими респираторными заболеваниями.

Латуха говорит, что аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков.

Он показал, как эта пылевое облако выглядит из Космоса.

Источник: Валерій Латуха