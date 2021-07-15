Україну накриває пилова хмара з пустелі Сахара – синоптик

З території Польщі на Україну насувається пилова хмара, яка прийшла з пустелі Сахара. Про це попереджає синоптик Валерій Латуха.

За його словами, хмара містить аерозолі, тобто частинки повітря, які не лише перешкоджають проходженню світла через атмосферу, що зменшує видимість, а й загрожують здоров’ю людей.

– Джерела аерозолів включають промислові забруднення атмосфери, дим від пожеж, пил від пилових бурь, морську сіль, а також вулканічний попіл та смог, – уточнює синоптик.

А ці частинки особливо небезпечні для хворих на астму чи інші респіраторні захворюваннями.

Латуха каже, що аерозолі також впливають на погоду та клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар.

Він показав, як ця пилова хмара виглядає з Космосу.

Джерело: Валерій Латуха