Под Одессой из-за чрезмерных дождей произошел оползень на трассе

На автодороге Киев — Одесса произошел сдвиг почвы из-за чрезмерных дождей. Сейчас дорожная служба работает над восстановлением трассы.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Оползень произошел на 337 км трассы М-05 Киев — Одесса возле села Троицкое, расположенного в Одесской области. По данным службы, он возник из-за затяжных дождей и деформации дорожного покрытия.

Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке дороги перекрыта. Коммунальщики выполняют работы по замене переувлажненной почвы.

По данным Службы автомобильных дорог, круглосуточно работает 10 единиц специальной техники. По состоянию на вечер 15 июля, заменили 2,2 тыс. кв. м почвы.

На объекте круглосуточно присутствует инженер правительственной организации, коммунальщики принимают решения по обеспечению укрепления насыпи. Водителей предупреждают об опасности и просят быть внимательными возле места аварийного обвала дороги в Одесской области.

Фото: Служба автомобильных дорог в Одесской области