Під Одесою через надмірні дощі стався зсув ґрунту на трасі

На автодорозі Київ – Одеса стався зсув ґрунту через надмірні дощі. Наразі дорожня служба працює над відновленням траси.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зсув ґрунту стався на 337 км траси М-05 Київ – Одеса біля села Троїцьке, розташованого в Одеській області. За даними служби, він виник через затяжні дощі та деформацію дорожнього покриття.

Наразі крайня права смуга руху на цій ділянці дороги перекрита. Комунальники виконують роботи щодо заміни перезволоженого ґрунту.

За даними Служби автомобільних доріг, цілодобово працює 10 одиниць спеціальної техніки. Станом на вечір 15 липня, замінили 2,2 тис. кв. м ґрунту.

На об’єкті цілодобово присутній інженер урядової організації, комунальники ухвалюють рішення щодо забезпечення укріплення насипу. Водіїв попереджають про небезпеку та просять бути уважними біля місця аварійного обвалу дороги в Одеській області.

Фото: Служба автомобільних доріг в Одеській області