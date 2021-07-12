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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Возможны селевые потоки и оползень: непогода в Карпатах

Прикарпаття

С 12 по 13 июля во Львовской и Ивано-Франковской областях синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках на метр. Вследствие этого возможны селевые потоки и оползни.

По данным Укргидрометцентра сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра в этих областях и в верховьях и малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 1,0 м.

Кроме того, в местах, где будут идти сильные ливни возможно формирование значительного склонного и местного стока.

В то же время в горных районах существует угроза возникновения локальных селевых потоков и оползней.

Метеорологи объявили I уровень опасности (желтый).

Источник: Укргидрометцентр

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