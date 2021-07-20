Любченко назвал количество украинцев, выезжающих на работу за границу

По экспертным оценкам, количество украинцев, которые выезжают в поисках лучшей работы за границу, стабильно ежегодно составляет от 2 до 3 млн.

Об этом во время форума Украина 30. Трудовые ресурсы сообщил первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко.

— К сожалению, назвать точное количество наших граждан, которые не нашли себя в Украине, невозможно. По экспертным оценкам, это от 2 до 3 млн стабильно ежегодно. Мы — лидеры в Европе. Но лидеры по количеству трудоспособного населения, работающего за границей, — отметил он.

Поэтому Алексей Любченко добавил, что прежде всего Украина должна стать комфортной и привлекательной для своих граждан и будущих поколений.

Сейчас большинство украинцев, выезжающих на работу за границу, выбирают логистику, заводы, сферу услуг. Кроме Польши, также активно ездят на заработки в Чехию, Германию и страны Балтии.

Однако эксперты отмечают, что украинская трудовая миграция постепенно превращается в эмиграцию и люди выезжают уже с семьями и оставляют Родину навсегда.

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