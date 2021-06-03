На польских полях уродилось, но тамошние фермеры бьют тревогу. Фруктов и овощей — много, а собирать некому. Треть урожая может просто сгнить.

Попасть в Польшу на сезонные работы — несложно. Биометрический паспорт, приглашение от работодателя и страховка. С пакетом документов помогают посредники, которые набирают людей из Украины.

Однако надо, чтобы приглашение было оригинальным от компании. Если же попадется подделка, то человека депортируют. И само приглашение придется ждать около двух недель и не меньше.

Вообще риск быть обманутым на заработках остается. Поэтому эксперты советуют подходить к этому вопросу серьезно — всегда выбирать легальную работу. Это убережет ваши деньги и вы получите защиту от депортации.

Рекрутинг украинцев в Польше продолжается весьма активно, но на пунктах пропуска на границе пока ажиотажа не наблюдают.

Однако польские работодатели делают все, чтобы приманить как можно больше рабочих рук. Даже предлагают вакцинацию от коронавируса.

На данный момент, на сезонных работах в Польше работают до 100 тыс. украинцев, а требуют местные фермеры до полумиллиона.

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Заработок они предлагают около $1000 в месяц. Но эта сумма уже не слишком привлекает. Только 8% из всех украинских заробитчан работают в сельском хозяйстве.

Большинство выбирают логистику, заводы, сферу услуг. Кроме Польши, украинцы также активно ездят на заработки в Чехию, Германию, страны Балтии.

Однако эксперты отмечают, что украинская трудовая миграция постепенно превращается в эмиграцию и люди выезжают на чужбину уже с семьями и оставляют Родину навсегда.

По официальным данным за границей работают более 3 млн украинцев, по неофициальным втрое больше. И каждый год эта цифра растет минимум на полмиллиона. Треть остается там навсегда.

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Последняя оценка ООН — к 2050 году в Украине будет не более 25 млн населения. Это если сохраняться та же динамика трудовой миграции и эмиграции.

Остановить это можно только одним способом — предложить людям не хуже зарплаты и условия жизни. Хотя украинские чиновники признают, чтобы догнать ту же Польшу по уровню средней зарплаты, Украине нужно 30-40 лет.

Поэтому украинцы ездили, едут и будут ездить. В том числе на тяжелые полевые работы, где нужно гнуть спину 6-7 дней в неделю по 10-12 часов в день.

Также недавно исследователи InterNations изучили лучшие и худшие страны на планете для работников, приехавших из-за границы. По результатам, Украина обогнала США.