Любченко назвав кількість українців, які виїжджають на роботу за кордон

За експертними оцінками, кількість українців, які виїжджають у пошуках кращої роботи за кордон, стабільно щороку становить від 2 до 3 млн.

Про це під час форуму Україна 30. Трудові ресурси повідомив перший віце-прем’єр і міністр економіки України Олексій Любченко.

– На жаль, назвати точну кількість наших громадян, які не знайшли себе в Україні, неможливо. За експертними оцінками, це від 2 до 3 млн стабільно щороку. Ми – лідери в Європі. Але лідери за кількістю працездатного населення, що працює за кордоном, – зазначив він.

Тому Олексій Любченко додав, що передусім Україна повинна стати комфортною та привабливою для свої громадян та майбутніх поколінь.

Наразі більшість українців, які виїжджають на роботу за кордон, обирають логістику, заводи, сферу послуг. Крім Польщі, також активно їздять на заробітки до Чехії, Німеччини і країн Балтії.

Проте експерти зазначають, що українська трудова міграція поступово перетворюється в еміграцію і люди виїжджають на чужину уже з сім’ями та залишають Батьківщину назавжди.

Більше про те, як українців заманюють на заробітки – читайте у нашому матеріалі.