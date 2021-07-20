Надеемся на полное расследование: посольство Германии о деле Шеремета

Посольство Германии в Украине надеется на полное расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующее заявление дипломатическое представительство сделало в пятую годовщину его гибели.

— Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления, — отметили в посольстве.

П’ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину. #Шеремет #справа_Шеремета — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 20, 2021

Убийство Шеремета

Утром 20 июля 2016 года в Киеве на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет.

Очевидцы вытащили его из салона автомобиля и вызвали скорую помощь. Но журналиста спасти не удалось.

В декабре 2019 года полиция назвала трех подозреваемых в преступлении, но расследование продолжается до сих пор. Его фигуранты свою причастность к преступлению отрицают. Да и сами следователи за все это время не смогли предоставить убедительных доказательств их вины.

Больше о том, что происходит с делом Шеремета и почему вопросов больше, чем ответов, — читайте в нашем материале.