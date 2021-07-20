Со дня гибели украинского журналиста Павла Шеремета 20 июля исполняется пять лет. Сегодня это одно из самых громких и самых обсуждаемых дел в обществе.

Несмотря на то, что правоохранители назвали трех подозреваемых в убийстве Шеремета еще в декабре 2019 года, точка в расследовании пока так и не поставлена.

Его фигуранты свою причастность к преступлению отрицают. Да и сами следователи за все это время не смогли предоставить убедительных доказательств их вины.

Что известно о гибели Павла Шеремета, как продвигается следствие и почему к нему остается много вопросов — читайте в материале.

Убийство Шеремета

Утром 20 июля 2016 года около 7.45 в Киеве на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко взорвали автомобиль, в котором находился журналист Павел Шеремет.

Очевидцы вытащили его из салона автомобиля и вызвали скорую помощь. Но журналиста спасти не удалось.

После взрыва следователи начали прорабатывать четыре основные версии преступления, среди которых были профессиональная журналистская деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в Украине, ошибка с объектом убийства (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле — тогдашнему руководителю Украинской правды, где работал Шеремет).

Но в течение трех лет прогресса в расследовании не было. Время шло, а общество требовало ответов на вопрос, кто и зачем убил Павла Шеремета.

Новый виток в деле

После такого длительного молчания 12 декабря 2019 года полиция таки назвала подозреваемых по делу Шеремета. Сделали это достаточно громко, на что указывает присутствие на брифинге президента Украины Владимира Зеленского и тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Правоохранители назвали трех подозреваемых по делу Шеремета и рассказали, как все было, по версии следствия. Задержанными оказались лидер группы Riffmaster, ветеран АТО Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

По версии следствия, взрывчатку под авто Шеремета заложили Кузьменко и Антоненко, а Яна Дугарь якобы фотографировала камеры наблюдения накануне убийства и проверяла маршрут.

На фото слева направо Яна Дугарь и Юлия Кузьменко

Сначала полиция считала организатором преступления музыканта Андрея Антоненко. Теперь он, как и Юлия Кузьменко, по версии следствия, является исполнителем, а военная медсестра Яна Дугарь — пособником.

По мнению следствия, мотивом убийства Шеремета были личные причины неустановленных организаторов и заказчиков, которые “решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшего провоцирования многочисленных акций протеста”.

Но в чем заключались мотивы непосредственно трех подозреваемых, следствие не смогло внятно объяснить. Правоохранители лишь предполагают, что они якобы поддерживали идеи заказчиков.

Меры пресечения подозреваемым

Дольше всего под стражей находился Андрей Антоненко — с 14 декабря 2019 года по 30 апреля 2021-го. Только в этом году Шевченковский райсуд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Под домашним арестом находится также Юлия Кузьменко. Освободили из-под стражи после внесения залога и Яну Дугарь. Все подозреваемые отрицают свою причастность к убийству Павла Шеремета.

Вопросы к следствию

Едва ли не каждый раз рассмотрение дела Шеремета сопровождается акциями протеста. Причастность Антоненко, Кузьменко и Дугарь к убийству журналиста отрицают не только сами фигуранты расследования. В это не верит и часть общества. Ведь за пять лет следователи так и не смогли доказать их вину.

Основным доказательством по делу до сих пор являются экспертизы, которые заключаются в сравнении движений и внешнего вида подозреваемых с убийцами, которых видно на записях камер видеонаблюдения. Для Антоненко и Кузьменко даже провели экспертизу походки.

Но и после нее нельзя точно утверждать, что это одни и те же люди. Поскольку лишь некоторые эксперты согласны с этим, а другие не могут дать четкого ответа из-за плохого качества записи.

Также сначала следствие обращало внимание на якобы отключенные телефоны фигурантов, принт на кофте Антоненко, его хромоту, найденную у него дома противопехотную мину МОН-50, дом и элитное авто Кузьменко.

Но к этим аргументам сразу возник ряд вопросов. Так, хромоту Антоненко опровергли справкой от врача, который подтвердил, что функция походки не была нарушена. Кроме того, экспертиза доказала, что МОН-50 официально не была взрывчаткой, поскольку в ней не было взрывчатого вещества внутри и дополнительных взрывателей.

Андрей Антоненко

Кроме того, защита Антоненко утверждает, что он выше, чем убийца. Со своей стороны адвокаты Яны Дугарь настаивают, что она имеет алиби, подтвержденное документами и свидетелями. Несколько военных, с которыми медсестра работала, подтвердили, что она находилась в военном госпитале в те несколько дней июля 2016 года, когда якобы должна была фотографировать камеры на месте преступления.

Юлия Кузьменко также раскритиковала экспертизу походки, по которой следователи установили ее якобы причастность. Подозреваемая сразу отметила, что походка может меняться, если человек несет груз. Также она отметила, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечетким записям видеокамер.

В целом адвокаты всех трех подозреваемых настаивают на том, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь выше, чем разыскиваемые убийцы Павла Шеремета. Кроме того, Антоненко обращает внимание на то, что его борода не похожа на ту, которая попала на видео. А еще он и Дугарь имеют татуировки, которых не видно на записях.

Дополнительные вопросы вызывает и то, как фигуранты дела могли совершить преступление, если, по словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Белорусский след

В начале января этого года бельгийское издание EUObserver обнародовало аудиозапись, предоставленную бывшим сотрудником белорусского спецотряда Алмаз Игорем Макаром, которая свидетельствует о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко санкционировал политические убийства своих оппонентов в Германии.

Согласно записи, датированной апрелем 2012 года, Юрий Зайцев, который на тот момент был главой КГБ, обсуждал с двумя сотрудниками спецотряда Алмаз варианты устранения бывших сотрудников спецслужб Беларуси.

Также в аудио упоминается ненавистный для режима Лукашенко журналист Павел Шеремет и способ его убийства (Павел Шеремет родился в Минске и в свое время работал в Беларуси журналистом, — Ред.)

— Вот по Шеремету нужно сработать. Сделаем закладку какую-то и так далее, от этой крысы ни рук, ни ног не соберут. Президент (Лукашенко, — Ред.) ждет этих операций, — говорил человек с голосом, очень похожим на голос экс-главы КГБ.

Позже стало известно, что документы и аудиозаписи, датированные 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

После этого один из участников распространения пленок по делу убийства Павла Шеремета, бывший белорусский спецназовец Игорь Макар заявил, что готов пройти допрос в Офисе генпрокурора Украины.

По словам тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова, информатор из Беларуси предоставил Украине важные показания по убийству журналиста. Аваков отметил, что разговор с ним происходил на территории Украины, данные касались заказчиков убийства. Он отметил, что мотивом преступления стало то, что Шеремет был “неудобным” человеком для белорусских спецслужб.

Но какую именно информацию следствию предоставил бывший спецназовец, так и неизвестно. Кроме того, непонятно, сочтут ли нужным правоохранительные органы поделиться ей с обществом. Ведь в свое время Арсен Аваков предупредил, что генеральный прокурор решит, можно ли делать эту информацию публичной.

Между тем вопросов в деле до сих пор остается больше, чем ответов. Но главный из них заключается в том, чтобы четко услышать, кто и с какой целью убил Павла Шеремета.

Фото: УНИАН, Павел Шеремет