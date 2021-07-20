Сподіваємося на повне розслідування: посольство Німеччини про справу Шеремета

Посольство Німеччини в Україні сподівається на повне розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідну заяву дипломатичне представництво зробило у п’яті роковини його загибелі.

– П’ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину, – зазначили у посольстві.

П’ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину. #Шеремет #справа_Шеремета — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 20, 2021

Вбивство Шеремета

Вранці 20 липня 2016 року у Києві на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка підірвали автомобіль, у якому перебував журналіст Павло Шеремет.

Очевидці витягли його з салону автомобіля і викликали швидку допомогу. Але журналіста врятувати не вдалося.

У грудні 2019 року поліція назвала трьох підозрюваних у злочині, але розслідування триває досі. Його фігуранти свою причетність до злочину заперечують. Та й самі слідчі за весь цей час не змогли надати переконливих доказів їхньої провини.

Більше про те, що відбувається зі справою Шеремета і чому питань більше, ніж відповідей, – читайте у нашому матеріалі.