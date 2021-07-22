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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Повінь в Одесі: негода повалила дерева, електрика працює з перебоями

повінь, негода

Одеса постраждала від повеней, викликаних надмірними дощами. Низку доріг та вулиць у місті повністю затопило.

Через це ускладнений рух на Дерибасівській, центральній алеї Аркадії, Французькому бульварі, вулицях Генуезькій, Балківській, Приморській та окремих ділянках в інших місцях.

За даними Укргідрометцентру, в Одесі за годину випало 31 мм опадів. До слова, за рік у місті зазвичай випадає близько 441 мм. Пориви вітру досягали 20 м/с.

У низці районів Одеси немає електропостачання. Унаслідок негоди впали десятки дерев. Наразі немає інформації щодо загиблих чи постраждалих.

Місцеві видання повідомляють, що жителі не бачили такої потужної зливи в Одесі, найімовірніше, з 2013 року. Негода підтопила під’їзди багатоквартирних будинків.

За даними ЗМІ, пасажирські літаки, які мали приземлитися в Одесі, вирушили в інші аеропорти. Серед них авіалайнер LOT, який прибув із Варшави, та літак Azur Air Ukraine полетіли у Міжнародний аеропорт Бориспіль.

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Джерело: Думская

Фото: Dreamstime

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